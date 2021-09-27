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МТС закрыла сделку по приобретению 70% долей "Система капитал"

Сумма сделки составила 3,5 млрд рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. МТС увеличила свою долю в "Система капитал" до 100%, сделка по приобретению 70% долей компании за 3,5 млрд рублей закрыта. Об этом говорится в сообщении МТС.

"МТС объявляет о закрытии ранее объявленной сделки по приобретению 70% долей ООО УК "Система капитал" ("Система капитал") за 3,5 млрд рублей. В результате сделки МТС увеличила свою долю в "Система капитал" до 100%", - говорится в сообщении.

16 сентября подконтрольные АФК "Система" компании - "Система финанс" и "Система телеком активы" - подписали обязывающие соглашения о продаже Mobile TeleSystems B.V., дочерней компании МТС, 70% долей в уставном капитале УК "Система капитал" за 3,5 млрд рублей.

УК "Система капитал" - профессиональный участник рынка ценных бумаг, предоставляющий услуги в сфере управления активами с 2001 года. Компания предлагает финансовые инструменты для частных лиц и корпоративных клиентов.

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