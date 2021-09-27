Константин Струков стал бенефициаром 29,19% Petropavlovsk

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент и совладелец "Южуралзолота" Константин Струков сменил свою дочь Евгению Кузнецову в качестве бенефициара 29,19% акций компании в золотодобытчике Petropavlovsk. Это следует из двух сообщений Petropavlovsk на Лондонской фондовой бирже.

Изменения во владении произошли 15 сентября, следует из сообщений. Ранее сообщалось, что компанией владеет Струков и его семья.

"Южуралзолото" приобрело пакет акций (22,37% уставного капитала) и конвертируемых облигаций (5,97% уставного капитала после конвертации) Petropavlovsk у основателя и председателя совета директоров корпорации AEON Романа Троценко в феврале 2020 года. Золотодобытчик нарастил свою долю в Petropavlovsk до 29,19% в июне-июле 2021 года.

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, основные активы компании сосредоточены в Амурской области.