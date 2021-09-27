Минпромторг: стабилизация отпускных цен будет транслироваться на полки магазинов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Стабильная стоимость продуктов от производителей будет транслироваться на полки торговых сетей, поскольку магазины заинтересованы в поддержании доступных для населения цен. Такую точку зрения ТАСС высказали в пресс-службе Минпромторга.

"Минпромторг России находится в непрерывном оперативном и конструктивном взаимодействии с Минсельхозом России, с торговыми сетями и с профессиональными общественными объединениями товаропроизводителей. Стабилизация отпускных цен от производителя будет транслироваться сетями в виде стабилизации розничной цены на полке", - отметили в министерстве.

Как пояснили в Минпромторге, находясь в конкурентных условиях, торговые сети заинтересованы в поддержании доступных для населения цен, особенно по товарам социальной группы. "Отметим, что это может приводить к отрицательным наценкам по товарам "первой цены", куда включены, например, тушка курицы и яйцо куриное", - заключили в министерстве.

Ранее Минсельхоз РФ сообщил о том, что его представители договорились с производителями о поддержании до конца 2021 года стабильных отпускных цен на тушку птицы. В связи с этим Минсельхоз подготовит соответствующее обращение в Минпромторг с просьбой рассмотреть возможность установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства данной продукции.