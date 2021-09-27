{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 380 дорог рядом с туробъектами отремонтируют в России до конца года

Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, всего предстоит заменить 2 тыс. км асфальтового покрытия, из них 700 км уже обновили

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Обновление 380 региональных дорог, которые ведут к туристическим объектам, завершат до конца года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Instagram.

"До конца этого года планируем привести в порядок более 380 региональных трасс и дорог, ведущих к достопримечательностям и популярным у туристов объектам", - написал Хуснуллин.

Он уточнил, что всего предстоит заменить 2 тыс. км асфальтового покрытия, из них 700 км уже обновили.

Ранее Хуснуллин на совещании президента Владимира Путина с правительством РФ сообщал, что плановые показатели по доле дорог в нормативе в 2021 году должны достигнуть 73%. По словам вице-премьера, они будут перевыполнены.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
Google прекращает поддержку устройств со старыми версиями Android
Пользователи, которые попытаются войти в свои учетные записи с версией ОС 2.3.7 или ниже, столкнутся с ошибкой при вводе пароля и не смогут пользоваться электронной почтой, заходить в свои учетные записи на YouTube и пользоваться картами
Google прекращает поддержку устройств со старыми версиями Android
Читать полностью