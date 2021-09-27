Более 380 дорог рядом с туробъектами отремонтируют в России до конца года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Обновление 380 региональных дорог, которые ведут к туристическим объектам, завершат до конца года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Instagram.

"До конца этого года планируем привести в порядок более 380 региональных трасс и дорог, ведущих к достопримечательностям и популярным у туристов объектам", - написал Хуснуллин.

Он уточнил, что всего предстоит заменить 2 тыс. км асфальтового покрытия, из них 700 км уже обновили.

Ранее Хуснуллин на совещании президента Владимира Путина с правительством РФ сообщал, что плановые показатели по доле дорог в нормативе в 2021 году должны достигнуть 73%. По словам вице-премьера, они будут перевыполнены.