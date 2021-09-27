Google прекращает поддержку устройств со старыми версиями Android

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Корпорация Google больше не будет производить техническую поддержку для устройств, на которых установлены старые версии операционной системы (ОС) Android. Об этом сообщила служба технической поддержки компании.

"В рамках усилий по сохранению безопасности наших пользователей Google с 27 сентября больше не будет поддерживать вход в учетные записи устройств на Android, на которых установлена версия [ОС] 2.3.7 или ниже", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пользователи, которые попытаются войти в свои учетные записи со старой версией ОС, столкнутся с ошибкой при вводе пароля и не смогут пользоваться электронной почтой, заходить в свои учетные записи на YouTube и пользоваться картами. Компания призывает всех использующих неактуальную прошивку Android обновить ОС до версии 3.0 или выше.

В настоящее время последней версией ОС является Android 11, она была представлена в сентябре прошлого года.