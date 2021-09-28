На межрегиональном форуме Казахстана и РФ обсудят сохранение экосистемы трансграничных рек

НУР-СУЛТАН, 28 сентября. /ТАСС/. Участники XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет 28-30 сентября в онлайн-формате, обсудят вопросы сохранения экосистемы трансграничных рек Урал и Иртыш, популяции каспийского тюленя, изменения климата, охраны животного и растительного мира. В первые два дня состоятся тематические панельные сессии, а в четверг в работе форума примут участие президенты двух стран Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин.

Тему мероприятия обозначили как "Сотрудничество в области экологии и зеленого роста". "Форум затронет вопросы по сохранению экосистемы трансграничных водоемов Жайык (Урал), Ертис (Иртыш) и других крупных рек, биоразнообразия, популяции каспийского тюленя и изменению климата, а также создаст международную диалоговую площадку для достижения конкретных договоренностей между участниками форума, направленных на реализацию совместных проектов в области экологии, геологии и природных ресурсов", - говорится в сообщении на сайте форума.

В нем также отмечается, что мероприятие нацелено на закрепление принципов и основных направлений сотрудничества двух стран в развитии интеграционных процессов в области экологии и зеленого роста, презентацию инвестиционных возможностей Казахстана и России, дальнейшее стимулирование притока инвестиций в области экологии, геологии и природных ресурсов.

Планируется, что в ходе панельных сессий форума выступят председатель комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Нурлан Алдамжаров, заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов РФ Вадим Никаноров, а также представители других ведомств и экологических организаций двух стан.

Кроме того, 28 сентября в дистанционном режиме пройдет VI заседание Российско-казахстанского делового совета на тему "Роль бизнеса в совместном решении экологических проблем". По его итогам предполагается подписание трех соглашений на общую сумму 2,06 млрд тенге ($4,7 млн).

Участие глав государств

Накануне пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что в рамках онлайн-форума 30 сентября запланирована встреча глав государств, в ходе которой ожидается обсуждение приоритетных направлений стратегического партнерства Казахстана и России.

Президенты двух стран регулярно встречаются на площадке форумов межрегионального сотрудничества. В последний раз такая встреча состоялась в ноябре 2019 года в Омске, где Токаев и Путин обсудили актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества.

История вопроса

С 2003 года Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России поочередно проводился в российских и казахстанских городах: Челябинске, Уральске, Новосибирске, Актобе, Оренбурге, Усть-Каменогорске, Астрахани, Павлодаре, Екатеринбурге, Атырау, Сочи, Астане (прежнее название казахстанской столицы), Петропавловске и Омске. Эта традиция возникла после встречи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Путина в 2003 году в Омске.

За эти годы межрегиональный форум стал важной площадкой для обсуждения перспективных направлений взаимодействия между регионами Казахстана и России, укрепления двусторонних отношений, диверсификации деловых контактов, а также общения представителей власти и бизнеса двух государств. В рамках форумов в разные годы обсуждалось приграничное сотрудничество и сотрудничество на Каспии, взаимодействие в топливно-энергетической сфере, вопросы транспорта, таможни, экологии, обеспечения безопасности на границе, борьбы с наркотрафиком и незаконной миграцией.

"В Казахстане сегодня успешно работают более 6 800 российских предприятий и 3 200 совместных казахстанско-российских компаний, что составляет более трети от общего числа предприятий с иностранным капиталом. Активно развиваются совместные проекты в нефтяной, энергетической, финансовой, машиностроительной, горнорудной, химической и других отраслях экономики", - отмечается на сайте мероприятия.

В настоящее время 76 из 85 российских регионов поддерживают торгово-экономические связи со всеми 14 казахстанскими областями, а также с городами Нур-Султан и Алма-Ата. В целом между Казахстаном и субъектами РФ действует около 300 соглашений. На межрегиональное сотрудничество приходится 70% объема двусторонней торговли, а на приграничные области - порядка 40%. Кроме того, Казахстан является одним из ведущих торговых партнеров для таких российских регионов, как Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская, Челябинская, Оренбургская области.

Изначально проведение Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России было запланировано на ноябрь 2020 года в казахстанском городе Кокшетау. Однако сроки мероприятия перенесли, а формат изменили из-за ухудшения эпидемической ситуации с коронавирусом.