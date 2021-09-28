В России наградят победителей окружных этапов премии "Экспортер года"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" во вторник назовет победителей и лауреатов окружного этапа в Северо-Кавказском федеральном округе. В октябре - ноябре награждения также пройдут в семи других федеральных округах Российской Федерации, сообщили организаторы конкурса.

Церемония награждения 28 сентября пройдет в Пятигорске. Как сообщила генеральный директор "Российского экспортного центра" Вероника Никишина, в 2021 году в целом по стране удалось собрать рекордное количество заявок за всю историю конкурса, это более 1 800 экспортеров. "Мы определим лучших экспортеров страны, которые не побоялись выходить со своими товарами на внешние рынки и завоевывать новые рынки в период пандемийных ограничений. Это действительно выдающиеся достижения и наша задача - показать наших героев, тех предпринимателей, на которых стоит равняться", - сообщила Никишина.

В октябре также пройдут награждения экспортеров в ЮФО (Краснодар, 1 октября), СКФО (Новокузнецк, 8 октября), СЗФО (Санкт-Петербург, 12 октября), ЦФО (Москва, 19 октября) и в УрФО (Екатеринбург, 26 октября). В ноябре лучшие компании назовут в ПФО (Казань, 11 ноября) и ДВФО (Улан-Удэ, 17 ноября). Затем в декабре пройдет церемония награждения победителей федерального этапа.

Обладателей премии выбирают в нескольких номинациях, это "Экспортер года" (награждаются три лучших компании), "Самый глобально ориентированный российский экспортер", "Самый динамично развивающийся российский экспортер", "Самый динамично развивающийся российский экспортер среди МСП", "Лидер по экспорту среди субъектов Российской Федерации" и Самый экспортоориентированный российский банк". Выбор победителя в последней номинации обусловлен тем, что в развитии экспортной деятельности страны велика роль кредитных организаций, финансирующих поставки за рубеж, в том числе и при поддержке государства.

История премии

Премию "Лучший российский экспортер" учредили в 1998 году, с 2008 года она проводится под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ для поддержки экспорта промышленной продукции, оказания содействия отечественному экспорту и создания механизмов его стимулирования. В 2015 году разработали новый формат премии: изменили название на "Экспортер года", а в качестве основного критерия отбора установили несырьевой экспорт, при выборе победителей приняли решение отказаться от отраслевой направленности.

Конкурс проводится при поддержке ВЭБ.РФ, Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России и Минкомсвязи России в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".