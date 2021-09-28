Кулеба заявил, что Украина ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, Украина ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV .

"Это не будет только политический шаг, отмена комиссии [межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества], которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории является ударом по Украине. "Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований", - подчеркнул Кулеба.

В понедельник Венгрия подписала с "Газпромом" новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Документ был завизирован руководителями "Газпрома" и энергетической компании MVM в МИД Венгрии. Украина отменила заседания межправительственной комиссии еще до подписания соглашения между Венгрией и Россией. В преддверии заключения контракта официальный Киев пообещал обратиться в Еврокомиссию для оценки соответствия этого соглашения европейскому законодательству в области энергетики. Будапешт в ответ обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела.