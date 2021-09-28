В Счетной палате заявили, что ипотечный рынок требует внимания Центробанка

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Ипотечный рынок требует внимания Центробанка, поскольку резкий рост ипотечного портфеля и цен на недвижимость может сформировать "пузырь" на рынке недвижимости. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год.

"Необходимо отметить, что ипотечный рынок требует пристального внимания со стороны регулятора, так как резкий рост ипотечного портфеля и рост цен на недвижимость может сформировать финансовый "пузырь", который может серьезно ударить по стабильности финансового сектора и доходам населения", - говорится в миатериалах ведомства.

Счетная палата напомнила, что по итогам 2020 года ипотечный портфель вырос на 21%, превысив результат 2019 года, и на 1 января 2021 года составил 9,5 трлн. рублей. За 2020 год было предоставлено 1 млн 713 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 трлн. рублей, что больше, чем в 2019 году как в количественном выражении - на 35%, так и в денежном - на 51%. Существенную поддержку спросу, помимо снижения ставок, оказали масштабные программы господдержки, в рамках которых в течение 2020 года было выдано около 1,4 трлн. рублей. Повышенный спрос на ипотеку привел к росту цен на недвижимость - в 2020 году цены выросли существенно выше инфляции: на первичном рынке - на 12%, на вторичном - на 9,5%.