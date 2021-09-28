В России подготовили к серийному производству РЛС для слепой посадки вертолетов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российская компания "Радар ммс" подготовила к серийному производству бортовую радиолокационную станцию (БРЛС) "Песок", предназначенную для обеспечения безопасной посадки вертолетов в условиях недостаточной видимости. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор - генеральный конструктор "Радар ммс" Георгий Анцев.

"БРЛС "Песок" полностью готова к серийному производству, которое может быть начато по первому требованию. У нас уже отработаны технологии, компонентная база, приемо-передающий тракт, антенны и другие компоненты", - проинформировал Анцев, добавив, что опытно-промышленная партия радаров уже выпущена.

По его словам, "Песок" может быть установлен на любые типы вертолетов. "Данная БРЛС ставится на любые типы вертолетов - на Ми-8 и Ми-38, "Ансат", Robinson, Bell Helicopter и другие, на разрабатываемые и модернизируемые вертолеты всех классов, размеров и назначения. У нее очень большой экспортный потенциал - БРЛС "Песок" крайне востребована для осуществления взлета и посадки вертолетов в любых районах, в том числе на неподготовленную площадку в условиях ухудшения видимости (туман, метель, задымление), а также при подъеме песка, пыли и снега, вызванных вихрем воздуха от винтов вертолета", - добавил Анцев.

Установка "Песка" позволит максимально снизить влияние человеческого фактора на посадку вертолета. "БРЛС уберет страх пилота и даст ему информацию. Мы добавляем еще один источник информации, который комплексирует все остальные источники на едином индикаторе и тем самым придает летчику достаточную уверенность в том, что происходит в зоне посадки. Радиолокатор может с достаточной точностью определять расстояние, высоту предметов и определять окружение, это снижает вероятность столкновения с препятствиями на земле в разы и повышает безопасность полета. Данная система позволит облетать препятствия по курсу движения и осуществлять посадку в сложных условиях", - отметил Анцев.

В ходе дальнейшей модернизации "Песок" будет интегрирован с цифровой картой местности, что позволит еще больше автоматизировать процесс посадки. "Предполагается интеграция "Песка" с цифровой картой местности, это позволит совершать взлет и посадку в полуавтоматическом режиме", - подытожил Анцев.

БРЛС "Песок" работает в W-диапазоне, ее масса составляет порядка 12 кг. Станция способна определить фон земной поверхности и неровности рельефа на дистанции до 100 м, автотехнику - до 200-300 м, провода линий электропередачи - до 150 м, а также обнаруживать препятствия и малоразмерные мешающие предметы на фоне подстилающей поверхности. Применение "Песка" позволяет существенно снизить процент аварий и летных происшествий при посадках вертолетов в сложных условиях.