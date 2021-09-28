Вашингтон готовится к встрече совета США и ЕС по торговле, несмотря на споры с Парижем

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Американские власти готовятся к первому заседанию созданного США и Евросоюзом совета по торговле и технологиям, несмотря на разногласия с Францией. Об этом сообщил сотрудник администрации США высокого ранга в понедельник на спецбрифинге.

"Мы, конечно, продолжали готовиться к встрече совета по торговле и технологиям, <...> несмотря на реакцию Франции на сделку по AUKUS", - сказал он. Данная встреча должна состояться 29 сентября в Питтсбурге (штат Пенсильвания).

Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией. Это привело к дипломатическому скандалу между Парижем и Вашингтоном.

На спецбрифинге пояснили, что одной из ключевых тем на заседании совета США и ЕС по торговле и технологиям будет обеспечение поставок полупроводников. "Как вы знаете, нехватка полупроводников является одним из приоритетов с точки зрения обеспечения национальной безопасности в области экономики. Это также является приоритетом в Европе", - отметил другой сотрудник администрации США. Как подчеркнули на брифинге, "не было никаких серьезных изменений относительно обязательств, касающихся полупроводников", в связи с разногласиями между США и Францией. Представитель американской администрации также заверил, что работа по линии совета "не замедлилась" из-за указанного скандала.

Во встрече совета, как ожидается, примут участие госсекретарь США Энтони Блинкен, министр торговли Джина Раймондо и американский представитель на торговых переговорах Кэтрин Тай. Евросоюз на заседании будут представлять заместители председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис и Маргрете Вестагер.

В июне по итогам саммита ЕС - США было объявлено о решении сторон учредить совет по торговле и технологиям, который займется продвижением зеленых и цифровых технологий, в частности искусственного интеллекта, а также будет развивать двустороннюю торговлю.