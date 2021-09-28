Исследование: россияне в пандемию стали больше доверять страховым компаниям и брокерам

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян к большинству финансовых организаций (банкам, НПФ и МФО) с начала пандемии практически не изменился. При этом больше россиян стали доверять страховым компаниям и инвестиционным брокерам, свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ (есть в распоряжении ТАСС).

"С 2019 года доля россиян, доверяющих страховым организациям, выросла на 12 п. п., до 39%.Сложная эпидемиологическая ситуация привела к росту спроса на услуги страхования жизни и здоровья. Так, в 2020 году 34% россиян пользовались добровольными страховыми продуктами (ДМС, страхование жизни, имущества и др.)", - указано в исследовании.

Кроме того, снижение процентной ставки по вкладам и кажущиеся простота и доступность современных цифровых инструментов инвестирования привели многих россиян к идее попробовать себя в роли инвестора. "Почти четверть (24%) проявляют интерес к этой сфере, а 9% россиян имеют опыт инвестирования. На этом фоне доля россиян, доверяющих инвестиционным компаниям, выросла за 2 года на 6 п. п., до 18%", - отмечают эксперты аналитического центра НАФИ.

В то же время большинство россиян (60%) доверяют банкам. За последние два года эта доля практически не изменилась (2019 г. она составляла 58%). Уровень доверия к НПФ и МФО почти не изменился за два года: им доверяют 15% и 4% россиян соответственно.

Всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в августе 2021 года. Опрошено 1600 человек от 18 лет в 53 регионах России. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.