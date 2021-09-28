ФАС хочет позволить клиентам самостоятельно выбирать страховую при кредитовании

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. ФАС получает многочисленны жалобы граждан о том, что кредитные организации навязывают приобретение полиса в определенной страховой организации. Служба готовит проект постановления правительства, согласно которому кредиторы будут принимать у клиентов полисы любой страховой компании, сообщает во вторник газета "Известия".

Как рассказали изданию в ФАС, банки должны будут принимать у своих клиентов полисы любой страховой, получившей положительный рейтинг в таких агентствах, как АКРА, "Эксперт РА", НРА и НКР. К страховщикам, не вошедшим в рейтинг, они смогут выдвигать свои собственные требования по допуску, пояснили в службе. Также заемщик сможет менять организацию, если в другой ему предложат более привлекательные условия, пишет газета.

Инициатива позволит свести к минимуму навязывание клиенту дополнительной страховки в определенной компании при рефинансировании кредита или получении займа. По данным издания, проект постановления могут принять до конца апреля 2022 года.

Помимо этого, планируется разработать минимальные стандарты страховых услуг для обеспечения достаточного наполнения полиса и уровня защиты, пишет газета.

ЦБ поддерживает предложение ФАС о том, что банки должны будут принимать полисы страховых компаний с установленным рейтингом. Как сообщили в регуляторе "Известиям", сейчас около половины организаций имеет рейтинг одного из четырех агентств. При этом к остальным страховым компаниям могут применяться нынешние условия допуска, чтобы конкуренция на рынке не ограничивалась, пояснили газете в Банке России.

В Минфине также считают кредитный рейтинг страховщиков достаточным показателем платежеспособности организации и обсуждают проект ФАС. Инициативу рассматривают и в Минэкономразвития, пишет газета.