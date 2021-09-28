Sakhalin Energy поставит в Японию первую партию "зеленого" СПГ в октябре

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Sakhalin Energy и японская компания Toho Gas Company Limited договорились о сотрудничестве в рамках поставки первой углеродно нейтральной партии сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Сахалин-2". Отгрузка первой партии состоится в начале октября, сообщается на сайте Sakhalin Energy во вторник.

"Это событие - логичное продолжение многолетней политики компании, ориентированной на высокую экологическую ответственность. Инициативы компании в направлении декарбонизации - это комплексные мероприятия производственных процессов, результатом которых станет поставка первого в рамках проекта "Сахалин-2" углеродно нейтрального СПГ. Sakhalin Energy намерена и дальше двигаться в этом направлении, развивая сотрудничество с покупателями Азиатско-Тихоокеанского региона, для которых вопросы экологического спектра имеют весомое значение", - приводятся на сайте слова главного исполнительного директора Sakhalin Energy Романа Дашкова.

Он добавил, что поставка первой партии "зеленого" СПГ является важным шагом в реализации корпоративной стратегии "Экологичный СПГ", направленной на снижение углеродного следа от проекта "Сахалин-2" и удержание лидирующих позиций компании в новой области рынка энергетических продуктов.

Уточняется, что груз будет доставлен российским газовозом "Гранд Анива" в японскую префектуру Аити.

Церемония подписания прошла на энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина 2021" при участии министра экономического развития РФ Максима Решетникова, губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, советника генерального директора ООО "Газпром экспорт" Александра Медведева и президента РАН Александра Сергеева.

"Сахалин - 2" является первым в России заводом по производству сжиженного природного газа. Он запущен в 2009 г. Первые две технологические линии позволяют производить около 11,6 млн тонн СПГ в год. Оператор проекта - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.