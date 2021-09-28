Абрамченко поручила внепланово проверить предприятия по переработке мусора

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору провести внеплановые проверки предприятий по переработке отходов с 1 октября 2021 года до 1 ноября 2022-го, пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на документ.

По данным газеты, речь идет о компаниях, утилизировавших отходы от использования товаров и упаковки производителей и импортеров в 2020 году. Экологический надзор должен выявить, соблюдал ли бизнес обязательные требования по утилизации. В зависимости от отрасли они составляют 10-45% от выпущенной в оборот продукции, пишет издание. В секретариате Абрамченко "Известиям" подтвердили подлинность документа с поручениями.

В случае нарушения экологического законодательства предприятия могут получить штрафы, их размер можно будет назвать по итогам проверки, сообщили газете в аппарате вице-премьера. Там добавили, что отсутствие контроля за утилизацией товаров и упаковки в рамках ответственности производителей уже обсуждали в ходе экспертных совещаний. Специалисты и представители контрольно-надзорных органов сообщали, что не всегда акт утилизации подтверждает реальный факт утилизации отходов, пояснили газете. Так, по поручению Абрамченко Росприроднадзор проведет проверку и сопоставит объемы утилизации и отчетность, представленную предприятиями.

Контрольные мероприятия пройдут с 1 октября 2021 года по 1 ноября 2022 года. Промежуточные доклады должны быть представлены до 30 декабря этого года, а также до 1 июня 2022 года. Окончательные данные проверок будут представлены до 1 декабря 2022 года, пишет газета со ссылкой на документ.

В Минприроды газете сообщили, что спустя шесть лет действия механизма расширенной ответственности производителей показатель утилизации отходов в стране равен лишь 4,5%, остальное направляется на полигоны для захоронения. "Такие проверки необходимы, это часть работы над обеспечением прозрачности системы переработки отходов. Мероприятия позволяют не только выявить расхождения в отчетах об утилизации компаний с действительностью, но и помогают определить, какой реальный объем мусора может перерабатываться в нашей стране", - добавили в пресс-службе ведомства "Известиям".

В Российском экологическом операторе (РЭО) отметили, что такие проверки - это важный шаг к созданию прозрачности в отрасли. Утилизировать отходы от использования товаров и упаковки должны производители, а не финансовые посредники, не несущие ответственности за предоставление фиктивных актов, считают в РЭО.