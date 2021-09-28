СМИ: Малайзия в октябре планирует начать морские круизы "в никуда"

СИНГАПУР, 28 сентября. /ТАСС/. Малайзия в середине октября планирует открыть так называемые круизы в никуда, а уже с будущего года может восстановить путешествия между островами Пенанг, таиландским Пхукетом и Сингапуром. Об этом пишет во вторник газета Star.

"Совет национальной безопасности в ближайшее время должен одобрить планы восстановления круизных путешествий, когда судно выходит в море и не делает остановок в других портах", - рассказал изданию руководитель компании-оператора порта на острове Пенанг Саседхаран Васудеван. "С нашей стороны вся подготовительная работа проведена, и мы рассчитываем, что разрешение будет получено в октябре", - добавил глава компании.

По его словам, разработанные правила не подразумевают обязательную вакцинацию пассажиров, вся процедура "должна быть похожа на то, как функционируют авиакомпании". Саседхаран также подчеркнул, что "круизные лайнеры в целом могут быть даже безопаснее кинотеатров, поскольку находящиеся на борту редко близко контактируют друг с другом".

Кроме того, глава компании рассказал, что "уже были получены заявки от операторов крупных круизных линий для восстановления в будущем году судоходства по маршруту Сингапур - Пенанг - Пхукет". Однако, признал он, "это будет уже зависеть от властей трех государств".

Почти год назад Сингапур запустил круизы "в никуда", когда судно выходит и через несколько дней возвращается в тот же порт, не делая во время путешествия никаких остановок. Аналогичный проект в конце июля начал Гонконг.