Фитнес-клубы РФ просят продлить прием заявок для включения в программу налогового вычета

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина направила письмо замминистра спорта РФ Одесу Байсултанову с предложением пролонгировать на две недели, до 31 октября, сроки подачи заявок для участия в программе спортивного налогового вычета. Об этом говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

С 2022 года гражданам будет предоставляться спортивный налоговый вычет по НДФЛ на физкультурно-оздоровительные услуги. Для его получения требуется, чтобы представители таких услуг были включены в перечень организаций и ИП, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта в качестве основного вида деятельности. Документы для включения в перечень фитнес-клубы должны предоставить до 16 октября.

"В связи с неотрегулированностью системы приема-подачи документов в настоящее время и сжатыми сроками, возникает необходимость в пролонгации срока подачи документов в 2021 году до 31 октября. Данное решение позволит исключить отклонения от намеченных планов правительства РФ по предоставлению спортивного налогового вычета гражданами РФ за 2022 год", - отмечается в письме Силиной.

Национальное фитнес-сообщество также попросило "оказать содействие во включении в вышеуказанный перечень организаций, фактически предоставляющих физкультурно-оздоровительные услуги, по дополнительным ОКВЭД" [общероссийский классификатор видов экономической деятельности]. Сейчас около 30% российских предпринимателей имеют в качестве основного вида деятельности другой ОКВЭД, уточняется в письме.

Помимо этого, фитнес-сообщество интересуется, имеется ли возможность подачи документов посредством электронного документооборота, могут ли претендовать на внесение в перечень организации, сотрудники которых оформлены как индивидуальные предприниматели по договору оказания услуг, а также "существует ли минимальный лимит по количеству штатных сотрудников, имеющих образование не ниже среднего профессионального в области физической культуры и спорта или прошедших переподготовку по программам дополнительного профессионального образования в области физической культуры и спорта".

Силина рассчитывает, что Министерство спорта РФ окажет содействие фитнес-отрасли, "усовершенствовав коммуникативный алгоритм приема документов на уровне органов исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры, а также предоставив отрасли все необходимые ответы, которые позволят ускорить процесс взаимодействия между всеми заинтересованными участниками".

О спортивном налоговом вычете и фитнес-сообществе

Изменения в Налоговый кодекс, благодаря которым в России появился спортивный налоговый вычет, были приняты по поручению президента в апреле 2021 года.

Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить налоговый вычет, составляет 120 тыс. рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть до 15,6 тыс. рублей (13% от максимальной суммы в 120 тыс. рублей). Заявить вычет по НДФЛ налогоплательщики смогут по расходам, которые они понесут в 2022 году.

Оформить вычет можно будет в налоговой инспекции или через работодателя. Для подтверждения расходов потребуется кассовый чек и договор о предоставлении услуг. Вычет также смогут получить родители за детей в возрасте до 18 лет.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов РФ. В составе организации девять профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компании различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.