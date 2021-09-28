Опрос: большинство самозанятых выбрали работу на себя ради свободного графика

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Большинство опрошенных самозанятых предпочли работать на себя ради возможности самостоятельно выстраивать рабочий график. Респонденты также отметили возможность выбора клиентов, больший заработок и отсутствие начальства, говорится в результатах совместного опроса HeadHunter и YouDo, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Самозанятые также рассказали, почему выбрали работу на себя. Большинство (74%) - за возможность самостоятельно выстраивать рабочий график. Для 62% важна возможность выбирать, с кем сотрудничать, а для 56% - возможность больше зарабатывать, чем при работе на кого-то. 54% исполнителей ценят фриланс за то, что не нужно ни перед кем отчитываться, 51% - что можно заниматься любимым делом, а 44% - что не нужно посещать офис и можно работать откуда угодно. Главной трудностью фриланса половина респондентов назвала отсутствие стабильного и регулярного заработка. У 37% работающих на себя возникают сложности с самостоятельным поиском заказов", - говорится в результатах опроса.

Согласно результатам опроса, 62% самозанятых работают на себя уже несколько лет. Порядка 27% во фрилансе менее года, а 11% пришли только с наступлением кризиса, вызванного пандемией. Большинство (28%) исполнителей заняты в сфере ремонта и строительства, по 12% - курьеры и дизайнеры, 11% предоставляют фото- и видеоуслуги, по 10% - выполняют заказы в категории "Уборка и помощь по хозяйству" и "Грузоперевозки".

Большинство (58%) работающих на себя выбрали режим налога на профессиональный доход из-за удобного оформления статуса и простоты отчетности. Более трети (37%) признались, что перешли на самозанятость из-за возможности брать заказы от компаний, а по 36% респондентов - из-за низкой налоговой ставки и возможности предоставлять клиентам чеки. Для трети исполнителей мотивацией оформить официальный статус налогоплательщика стали выход из серой зоны и возможность работать легально.

Опрос также показал, что четверть самозанятых совмещает основную работу с регулярной подработкой. При этом 57% работают исключительно на себя, а у 18% есть основная работа и подработку они находят лишь иногда. Для 61% совмещение деятельностей является вынужденным, поскольку не хватает денег, а 22% просто монетизируют свое хобби в свободное время.

Онлайн-опрос проводился на платформах hh.ru и YouDo с 6 по 21 сентября 2021 года среди 1,8 тыс. самозанятых исполнителей и порядка 200 компаний.