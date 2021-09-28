ВТБ заявил о росте активности мошенников в сентябре в 1,5 раза

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Активность мошенников в сентябре выросла в полтора раза по сравнению с началом года. При этом тренд на рост мошеннической активности наметился еще этим летом, говорится в сообщении банка ВТБ.

"В сентябре ВТБ фиксирует рост активности мошенников по методам социальной инженерии. По сравнению с началом года число обращений клиентов, которые сообщили в контакт-центр банка о звонках злоумышленников, выросло почти в 1,5 раза, а к сентябрю прошлого года - на 70%", - отмечается в сообщении.

С начала 2021 года ВТБ предотвратил хищение средств клиентов на сумму около 12 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, уточнили в банке. При этом ВТБ отразил 700 тыс. атак злоумышленников, защитив около 65 тыс. своих клиентов-физлиц.

"Тренд на рост активности мошенников начался еще летом, но после окончания сезона отпусков злоумышленники резко активизировались. По данным опроса клиентов, только каждый пятый пользователь сообщает в банк, что лично столкнулся с действиями мошенников. В сентябре число таких сообщений кратно выросло. Сегодня более 90% попыток обмана клиентов по-прежнему основаны на методах социальной инженерии и фишинга, - цитирует пресс-служба слова руководителя департамента клиентского обслуживания, вице-президента ВТБ Ольги Цегельной. - Мы призываем всегда быть внимательными, никогда не передавать третьим лицам свои персональные данные и предупреждать банк о подобных звонках. Передать информацию о номере мошенника можно через WhatsApp, Viber, Telegram ВТБ или в чат в "ВТБ онлайн", написав "Передать телефон мошенника".

В ВТБ также напомнили, что сотрудники банка никогда не будут проводить платные опросы для проверки качества обслуживания, запрашивать данные по картам клиента, счетам или по одноразовым паролям при звонке клиенту. Кроме того, банк просит не устанавливать программное обеспечение на компьютеры и телефоны по рекомендации так называемого сотрудника безопасности.