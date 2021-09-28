Цены на аренду жилья в Крыму и Краснодарском крае выросли на четверть в бархатный сезон

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Средняя стоимость посуточной аренды жилья в Крыму и Краснодарском крае в сентябре 2021 года выросла на 24% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года - до 2,6 тыс. рублей за ночь. Об этом сообщил ТАСС основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха "Суточно.ру" Юрий Кузнецов.

"На 24% увеличилась средняя стоимость посуточной аренды жилья на популярных курортах Крыма и Краснодарского края этой осенью по сравнению с осенью 2019 года - с 2 100 до 2 600 рублей за сутки. По сравнению с осенью 2020 года прирост цены на аренду составил 12%, тогда в среднем арендовать жилье можно было в среднем за 2 330 рублей за ночь", - сказал он.

По словам Кузнецова, в Крыму сильнее всего за два года цены на посуточную аренду выросли в Феодосии - на 70%. Так, осенью 2019 средняя стоимость составляла 1,35 тыс. рублей за сутки, осенью 2020 года - 1,77 тыс. рублей за сутки, этой осенью - 2,3 тыс. рублей за сутки. При этом самые высокие цены на аренду жилья этой осенью в Ялте - 3,24 тыс. рублей за ночь, уточняет эксперт. За два годы цены здесь увеличились в среднем на 55%, по сравнению с прошлой осенью разница - 14%. В Севастополе стоимость аренды жилья этой осенью составляет 2,95 тыс. рублей за ночь, что на 13% дороже, чем прошлой осенью, и на 43% дороже, чем осенью 2019 года, рассказали в "Суточно.ру".

В Сочи средняя стоимость аренды этой осенью составляет 2,92 тыс. рублей в сутки, что на 11% больше, чем прошлой осенью, и на 45% больше, чем осенью 2019 года, сообщил собеседник агентства. По его словам, в Геленджике и Алуште цены за два года выросли в среднем на 30% - до 2,48 тыс. рублей и 1,76 тыс. рублей за ночь соответственно.

Курорты России в приоритете

С закрытием границ из-за пандемии прирост спроса на южные курорты России составил 65% в сравнении с допандемийной осенью 2019 года, рассказал Кузнецов. "Сильнее всего у туристов вырос интерес к курортам Крыма, в частности, к сравнительно недорогим Евпатории, Судаку и Алуште. В среднем бронирований в этих городах стало больше на 80%", - уточнил он.

Согласно исследованию "Суточно.ру", в Ялте бронирований по сравнению с осенью 2019 года стало больше на 70%, в Севастополе - на 69%, в Феодосии - на 68%. Прирост спроса в Сочи за два года составил 56%, в Геленджике - 68%, в Анапе - 65%. В среднем россияне ездят на курорты в этом году на семь ночей, добавляют аналитики.