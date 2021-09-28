Руководитель Национального банка Киргизии подал в отставку

БИШКЕК, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель Национального банка Киргизии Толкнубек Абдыгулов подал в отставку. Об этом ТАСС сообщили во вторник в аппарате парламента республики.

"Сегодня поступило заявление Абдыгулова об отставке, оно будет рассмотрено депутатами в течение дня", - заявил сотрудник аппарата. По его словам, руководитель главного финансового регулятора подал в отставку по собственному желанию.

В соответствии с киргизским законодательством освободить главу Нацбанка от должности имеет право лишь парламент.

Абдыгулов дважды возглавлял главный государственный банк республики. Первый раз - с 2014 до середины 2017 года, а затем с конца 2017 до настоящего времени. С августа по декабрь 2017-го он был первым вице-премьером правительства страны.