Цена газа в Европе впервые в истории превысила $1 тыс. за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Цена на газ в Европе на открытии торгов 28 сентября впервые в истории превысила $1000 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

После этого стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах ускорила рост до $1031,3 за 1 тыс. куб. м., общий рост цены газа с начала дня превышал 11%. Однако к настоящему моменту стоимость газа несколько скорректировалась и находится в районе $1010 за 1 тыс. кубометров, тем не менее продолжая находиться на исторически высоком уровне.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в моменте доходила до почти $1040 за 1 тыс. куб. м.

Ранее опрошенные ТАСС эксперты допускали, что цена газа в Европе может достичь $1 тыс. за 1 тыс. куб. м при определенных условиях.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут превысить их значения в ближайшее время.

Начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев отмечал, что поставки трубопроводного газа из России в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах, "Газпром" увеличил добычу газа год к году на 18,4%. При этом европейский рынок газа в первом полугодии 2021 года столкнулся с оттоком сжиженного природного газа (СПГ) на рынки АТР и Южной Америки, его доля в импорте упала с 41,5% до 31%. В абсолютном выражении поставки СПГ в Европу за этот период сократились на 10,74 млрд куб. м (или на 15,9%).