Кабмин выделил свыше 2 млрд рублей на строительство арктической платформы "Северный полюс"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 2,1 млрд рублей Росгидрометцентру на работы по завершению строительства арктической платформы "Северный полюс", сообщила во вторник пресс-служба кабмина.

"Свыше 2,1 млрд рублей будет дополнительно направлено Росгидромету на финансирование работ по завершению строительства арктической платформы "Северный полюс". Деньги поступят в 2021-2022 годах. <...> Федеральное финансирование поможет завершить строительство платформы в 2022 году и провести швартовные и заводские ходовые испытания", - говорится в сообщении.

Ранее кабмин выделял более 1 млрд рублей на достройку арктической платформы "Северный полюс". Эти средства также учтены в новом распоряжении.

Как уточнили в пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), платформа сможет без привлечения ледоколов прибывать к месту проведения работ, дрейфовать в акватории Северного Ледовитого океана до двух лет и возвращаться обратно в порт. Также это позволит проводить в Арктике долгосрочные эксперименты, обрабатывать информацию на месте и передавать результаты на континент.

Длина платформы составляет 83 м, ширина - около 22 м, а высота - более 11 м. На борту будут обеспечены комфортные и безопасные условия работы и проживания членов экспедиции, на одной из палуб будет оборудована взлетно-посадочная площадка для вертолетов типа Ми-8 и Ми-38. Ледостойкая платформа разместит на своем борту 15 научных лабораторий, которые охватывают целый комплекс изучения природной среды Арктики: ионосферные наблюдения, геологические, химические и экологические исследования, исследования ледовых нагрузок и механики разрушения льда, исследования акустической томографии Арктического бассейна, исследование пограничного слоя и свободной атмосферы, магнитные и гравитационные исследования и многое другое.