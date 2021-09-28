Nordwind запускает регулярные авиарейсы между Нижним Новгородом и Махачкалой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind (совместно с Pegas Fly) запускает с ноября регулярные рейсы из аэропорта имени В.П. Чкалова в Нижнем Новгороде в Махачкалу, самолеты будут летать в Дагестан два раза в неделю. Ранее такие регулярные рейсы не выполнялись, сообщила во вторник пресс-служба аэропорта.

"Из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова (управляется УК "Аэропорты регионов") открываются прямые регулярные рейсы в Махачкалу. Это новое направление полетов, ранее прямые регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу не выполнялись", - сказано в сообщении.

Полеты будут выполняться со 2 ноября дважды в неделю по вторникам и субботам на воздушных судах Embraer 190 на 110 пассажиров.