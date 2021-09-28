Fitch: цена газа может продолжить бить рекорды в случае холодной зимы и нехватки газа

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Цена газа, которая сегодня в Европе впервые в истории превысила $1 тыс. за 1 тыс. куб. м, может продолжить расти и побить новые рекорды в случае холодной зимы и физического недостатка газа на рынке. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Главное испытание для цен и потребителей газа будет зимой - в случае холодной погоды и физического недостатка цены могут взлететь еще выше, чем сейчас", - сказал он.

На текущий рост стоимости газа в Европе могло повлиять приближение отопительного сезона и зимы, отмечает Маринченко. Кроме того, "рост цен отражает продолжающуюся конкуренцию европейских и азиатских покупателей за СПГ, низкую заполненность европейских газохранилищ и недостаточный рост предложения со стороны крупнейших поставщиков газа в Европу, прежде всего, "Газпрома".