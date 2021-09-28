Торговый центр "Атриум" в Москве могут закрыть за нарушение масочного режима

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Торговый центр "Атриум" могут закрыть на 90 суток за нарушения масочного режима. Об этом сообщил журналистам во вторник главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

"В ходе проведения ежедневных рейдов объединением было установлено, что в торговом центре "Атриум", расположенном по адресу: ЦАО, Земляной Вал, д. 33, большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок, либо с масками, одетыми ненадлежащим образом (на подбородке). Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований" - сказал Поповский.

Он уточнил, что за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей. Если установят факты причинения вреда здоровью человека, оштрафовать могут на сумму до 1 млн рублей или приостановить деятельность на срок до 90 суток.