"Ситилинк" проведет ребрендинг

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Ритейлер "Ситилинк" запустил ребрендинг, включая редизайн логотипа впервые с 2016 года, сообщил ТАСС во вторник представитель пресс-службы компании.

"Ритейлер "Ситилинк" объявляет о начале ребрендинга. Изменения будут внедрены поэтапно и коснутся визуального стиля бренда, промокоммуникаций и позиционирования", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что педыдущий редизайн логотипа и фирменного стиля компания проводила в 2016 году. Компания представила новый слоган - "Все лучшее для тебя". Ритейлер также обновил логотип на более минималистичный и лаконичный: руку с указывающим на кнопку пальцем сменила рамка с буквой "С", которая символизирует экран смартфона, компьютера или ноутбука.

Цветовая палитра бренда преобразилась: к традиционному для компании оранжевому цвету добавятся холодный белый, серо-голубой и глубокий темно-синий. Новая палитра в течение года постепенно будет вводиться во все онлайн- и офлайн-каналы коммуникации компании, сказал представитель компании.

Товарный портфель компании, помимо техники и электроники, пополнился новыми торговыми группами: автотовары, детские товары, товары для дома сада и дачи, товары из категории "спорт и отдых", мебель для ванных комнат, сантехника, электрика и отопление. Ассортимент будет продолжать расширяться, заключили в пресс-службе.

"Ситилинк" - интернет-магазин, входящий в ГК Merlion. На рынке с 2008 года. В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 800 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.