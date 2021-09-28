Мишустин поручил профинансировать создание противотуберкулезного диспансера в Саратове

САРАТОВ, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профинансировать строительство нового противотуберкулезного диспансера в Саратове, сообщила во вторник пресс-служба правительства. Перечень поручений глава кабмина утвердил по итогам рабочей поездки в Саратовскую область.

"Минздраву до 15 октября оценить имеющуюся в регионе базу противотуберкулезной службы с учетом заболеваемости в пограничных с этим субъектом территориях <...>. Минфину и Минздраву вместе с правительством Саратовской области <...> определить объемы финансирования этого проекта и проработать возможность выделения средств на него в рамках нового трехлетнего бюджета", - говорится в сообщении.

Областной противотуберкулезный диспансер сейчас располагается в старых корпусах (1867-1980 годов постройки) в разных районах Саратова. Большинство палат многоместные, на 10-15 человек, в нем отсутствуют палаты-боксы. Износ диагностического оборудования составляет от 70 до 100%.

Мишустин посетил регион 7 сентября, он осмотрел ряд объектов здравоохранения, встретился с главой региона Валерием Радаевым. В рамках визита премьер-министр обратил внимание на вопрос строительства противотуберкулезного диспансера, добавив, что строительство "нужно начинать в следующем году".