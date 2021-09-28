АЭС в России выработали около 160 млрд кВт.ч с начала 2021 года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российские атомные электростанции (АЭС) с начала текущего года выработали почти 160 млрд кВт.ч. Такие данные свидетельствуют о перевыполнении государственного задания на данный период, сообщила во вторник пресс-служба концерна "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома).

"Ко Дню работника атомной промышленности (отмечается ежегодно 28 сентября - прим. ТАСС) суммарная выработка электроэнергии всеми энергоблоками российских АЭС, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС) на Чукотке, составляет с начала текущего года почти 160 млрд кВт.ч, что более чем на 3 млрд кВт.ч превышает государственное задание данного периода. Балансовое задание ФАС по выработке электроэнергии выполняется атомными станциями почти на 102%", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, за всю историю атомной энергетики российские АЭС выработали более 6 трлн кВт.ч электроэнергии.

В августе в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что в 2020 году госкорпорация выработала рекордные 215,7 млрд кВт.ч, отметив, что по итогам этого года российские АЭС могут в совокупности выработать рекордные 220 млрд кВт.ч электроэнергии.

Первая в мире атомная электростанция станция - Обнинская АЭС - была запущена в промышленную эксплуатацию 27 июня 1954 года.