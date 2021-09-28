Сибирская генерирующая компания подала на банкротство крупного застройщика Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал иск от АО "Сибирская генерирующая компания (СГК)" с требованием признать строительную компанию "Дискус плюс", осуществлявшую застройку двух крупных микрорайонов в Новосибирске, банкротом. Требования СГК к организации составляют более 33 млн рублей, следует из данных картотеки арбитражного суда.

"Исковое заявление о признании должника банкротом ООО "ДИСКУС ПЛЮС". Сумма исковых требований - 33 081 907", - следует из данных арбитража.

В январе 2021 года СГК, осуществляющая теплоснабжение в Новосибирске, составила рейтинг компаний с самыми большим долгами за тепло. ООО "Дискус плюс" возглавила этот рейтинг, задолжав энергетикам более 340 млн рублей.

Согласно сайту ООО "Дискус Плюс", директор компании - депутат горсовета Новосибирска Алексей Джулай. Она работает на рынке с 2004 года. Организация является застройщиком крупного Плющихинского жилмассива в Октябрьском районе Новосибирска. В 2012 году компания также начала строительство микрорайона "Просторный" на 86 жилых домов, состояние инфраструктуры которого неоднократно подвергалось критике со стороны местных жителей и СМИ.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает на территории Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областей, республик Хакасия и Тува.