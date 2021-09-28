В Смоленской области модернизировали крупнейший полигон по захоронению ТКО

ТАСС, 28 сентября. Модернизацию крупнейшего полигона по захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО) и отходов производства завершили в деревне Замятлино Смоленской области. Это позволит увеличить срок его эксплуатации на шесть лет и разместить суммарно свыше 700 тыс. тонн отходов, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

"Завершена реализация масштабного проекта реконструкции самого крупного действующего полигона по захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО) и отходов производства. <…> Проведенная реконструкция позволит дополнительно эксплуатировать полигон в течение шести лет и размещать на нем до 120 тыс. тонн отходов в год", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для снижения нагрузки на окружающую среду полигон оборудовали системами, предотвращающими попадание в почву твердых, жидких и газообразных субстанций. Также установлена экспресс-лаборатория, которая позволяет исследовать качество воздуха по шести показателям. "В дополнение к этому проведено благоустройство территории полигона, <...> обновлены лента сортировочного стола и реверсивный ленточный транспортер, обустроена площадка для сбора прессованного сырья", - отметили в пресс-службе.

Действующий полигон в деревне Замятлино Смоленского района введен в эксплуатацию в 2002 году. Он является самым крупным полигоном по захоронению ТКО в регионе, принимая отходы из Смоленска, а также Кардымовского и Ярцевского районов. Модернизация полигона проводилась в соответствии с указаниями губернатора Алексея Островского. Планируется, что до 2025 года рядом с полигоном в Замятлино построят экотехнопарк. Современный комплекс по обращению с ТКО позволит обрабатывать и утилизировать до 160 тыс. тонн отходов в год.