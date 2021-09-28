"Газпром недра" прогнозирует прирост запасов газа в 2021 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. "Газпром недра" (входит в "Газпром") ожидает прирост запасов газа в 2021 году на уровне выше 450 млрд куб. м. Об этом заявил журналистам генеральный директор компании Всеволод Черепанов в кулуарах форума "Нефть и газ Сахалина 2021".

"Я могу отвечать только за тот прирост, за который отвечает наша компания. Есть прирост дочерних обществ "Газпрома" еще. Мы уверены, что в этом году сопоставим с добычей будет прирост, больше 450 млрд куб. м", - сказал он.

Черепанов также прокомментировал победу "Газпрома" на аукционе на два крупных газовых участка в ЯНАО (Восточно-Малыгинский и Восточно-Харасавэйский), которые компания приобрела за более чем 17 млрд рублей. По его словам, объем инвестиций в геологоразведочные работы на месторождениях пока не определен. "Там числятся запасы, надо их подтвердить или опровергнуть, плюс провести дополнительную сейсморазведку, бурение", - пояснил он.

Ранее заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов сообщал, что прирост запасов газа "Газпрома" в 2021 году превысит плановый объем добычи в 506 млрд куб. м.