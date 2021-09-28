Отсроченные платежи по аренде недвижимости в Подмосковье погасили 18 арендаторов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Восемнадцать арендаторов в Московской области полностью погасили отсроченные во время пандемии платежи за аренду муниципальных земель и областной недвижимости. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства имущественных отношений региона.

"Восемнадцать арендаторов в четырех городских округах Подмосковья полностью погасили отложенные во время пандемии арендные платежи на общую сумму 410 тыс. рублей. Арендатор в Красноармейске, одиннадцать арендаторов - в Можайске, два арендатора - в Павловском Посаде и четыре арендатора в Серебряных Прудах продолжат вести свой бизнес в допандемийном режиме", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

Как рассказал зампред правительства Подмосковья Андрей Разин, которого цитирует пресс-служба, общая сумма погашенных арендных платежей, которую вернули в бюджеты городских округов региона арендаторы с начала года, превысила 115 млн рублей.

По данным пресс-службы, наибольшие поступления в бюджеты округов в счет оплаты отсроченных платежей с начала года перечислили арендаторы из Электростали, Балашихи и Одинцовского округа.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, всего отсрочкой по арендным платежам воспользовались около 770 арендаторов.

Отсрочка по оплате арендных платежей была введена в апреле 2020 года для поддержки предпринимателей в период распространения коронавирусной инфекции.