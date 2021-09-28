Пермский робот будет проводить бизнес-опросы в Центре цифрового лидерства SAP в Москве

ПЕРМЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Российский резидент "Сколково" - компания "Промобот" из Перми - поставил собственного робота в Центр цифрового лидерства SAP в Москве, где он будет проводить опросы для изучения бизнес-процессов. Таким образом, центр станет первым в Москве роботизированным деловым пространством, рассказал ТАСС директор по развитию компании Олег Кивокурцев во вторник.

"Робот сможет в режиме реального времени проводить опросы посетителей, затем анализировать обратную связь с помощью встроенных ML-алгоритмов, полученные данные можно будет использовать для изменения бизнес-процессов. SAP Qualtrics позволяет запускать как готовые опросы, так и создавать уникальные, в зависимости от мероприятия, целевой аудитории и проблематики. На первом этапе вопросы будут появляться на дисплее, расположенном на груди робота, а затем он сможет задавать вопросы голосом и обрабатывать аудио-ответы", - рассказал собеседник агентства.

Робот будет встречать гостей Центра, выдавать пропуска и самостоятельно проводить экскурсии. Также стороны договорились о проведении совместных мероприятий в высокотехнологичной сфере. В частности, компании будут использовать облачную систему для сбора и анализа опыта клиентов SAP Qualtrics.

SAP - единственный международный разработчик с Центром обработки данных в России. Центр цифрового лидерства SAP - один из крупнейших в мире инновационных и выставочных хабов, его площадь составляет около 3 тыс. кв. м, одновременно он вмещает до 1 тыс. человек. В нем открыта постоянная выставка инноваций с регулярно обновляющимися стендами и демо-сценариями, а также проходит множество мероприятий разного формата.

Компания "Промобот" основана в 2015 году, с того же года является резидентом "Сколково". На данный момент она является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в Европе. Они трудятся более чем в 40 странах мира администраторами, промоутерами, консультантами, гидами и консьержами.