Собянин утвердил проект газопровода в Новой Москве для обеспечения газом 15 тыс. жителей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы утвердили проект строительства газопровода высокого давления на территории Новой Москвы, который позволит обеспечить газом почти 15 тыс. жителей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума городского правительства.

"Строительство газопровода общей протяженностью свыше 10 км позволит обеспечить бесперебойное и безопасное газоснабжение существующих, а также перспективных потребителей на территории Краснопахорского и Щаповского поселений города Москвы, всего - порядка 15 тыс. москвичей",- сказали в пресс-службе, отметив, что постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Как ожидается, трасса газопровода пройдет от деревни Романцево вдоль Московского малого кольца до поселка Курилово. При этом участки газопровода на пересечениях с автодорогами и водными преградами проведут закрытым способом в футляре. "Проект предусматривает строительство газорегуляторного пункта "Русино" с подъездной автодорогой, газопровода высокого давления диаметром 1 000, 300 мм протяженностью 10 км, газопровода высокого давления диаметром 500 мм протяженностью 100 м", - пояснили в пресс-службе. Также планируется прокладка электрокабелей общей протяженностью 34,8 км.