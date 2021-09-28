Путин на совещании по экономике обсудит "последние штрихи" к проекту бюджета

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин во вторник проведет совещание по экономическим вопросам в контексте завершения работы над проектом федерального бюджета на 2022-2024 годы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент будет заниматься делами экономическими, в середине дня он проведет совещание по экономическим вопросам. Главный контекст - это завершение работы над основным финансовым документом, бюджетирование завершается, готов проект бюджета. Последние штрихи [будут обсуждаться]", - сказал Песков.

В совещании примут участие руководитель администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин, глава Минфина Антон Силуанов, помощник президента Максим Орешкин, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Челябинской области и глава комиссии Госсовета по экономике и финансам Алексей Текслер и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Из открытого будет выступление Путина, пока планируется так", - добавил представитель Кремля.

В остальном у президента запланированы на вторник непубличные мероприятия. Глава государства продолжает работу в Ново-Огареве.