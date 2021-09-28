Песков: ФНБ должен оставаться подушкой безопасности для РФ на фоне мировой турбулентности

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Фонд национального благосостояния (ФНБ) должен оставаться для России подушкой безопасности на фоне того, что предсказуемость мировой конъюнктуры постоянно снижается, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы с вами видим в целом постоянно понижающийся порог предсказуемости событий экономической мировой конъюнктуры. И, конечно, в таком турбулентном мире ФНБ должен оставаться как подушка безопасности", - считает он.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, куда могут быть направлены дополнительные доходы, поступающие в фонд из-за выросших цен на газ.

Песков также напомнил, что существуют и прорабатываются варианты использования средств ФНБ на возвратной основе для мегапроектов развития. "Эти проекты есть, часть из них известна, часть из них в проработке. Он на то и ФНБ", - заметил пресс-секретарь президента.