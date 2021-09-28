Исследование: использование передовых производственных технологий в РФ выросло на 14%

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российские организации за последние 10 лет стали чаще внедрять передовые производственные технологии, особенно в сфере информации и связи. Такие выводы содержатся в результатах исследования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, опубликованных во вторник.

Передовые производственные технологии (ППТ) охватывают технологии и технологические процессы (в том числе необходимое для их реализации оборудование и программное обеспечение), управляемые с помощью компьютера, основанные на микроэлектронике или применении цифровых технологий и используемые при проектировании, производстве или обработке продукции (товаров и услуг), включая организацию соответствующих процессов.

"Уровень технологической оснащенности российской экономики за последнее десятилетие повысился: число организаций, использующих передовые производственные технологии (ППТ), увеличилось на 14% - с 13,3 тыс. до 15,1 тыс. Максимальный рост показателя (в 4-5 раз) зафиксирован в сфере информации и связи, а также оказания различных видов услуг", - говорится в сообщении.

При этом авторы работы отмечают, что, несмотря на положительную динамику, использование ППТ по-прежнему актуально для относительно небольшого круга российских организаций: менее трети из них используют такие технические решения в своей деятельности. Число используемых российскими организациями ППТ за 10 лет выросло на 27%. В их структуре самую многочисленную группу (32,8%) составляют технологии производства, обработки, транспортировки и сборки. Прежде всего, это оборудование с числовым программным управлением (13,5%).

Далее следуют технологии связи, управления и геоматики (25,3%), в том числе межфирменные компьютерные сети, включая Экстранет и электронный обмен данными (7,9%). Технологии проектирования и инжиниринга составляют 15,4% используемых ППТ и в основном представлены компьютерным проектированием и моделированием, виртуальной разработкой продуктов (14,5%).

Зависимость от импорта

Как пишут авторы исследования, в целом темпы технологического перевооружения в стране замедляются: удельный вес ППТ, применяемых более шести лет, к 2020 году вырос с 43,4% до 56,2%. Среди ключевых факторов, препятствующих внедрению ППТ, организации отмечают трудности с наймом персонала и его недостаточную квалификацию в целом, сложность интеграции новых технологий в существующие производственные и организационные процессы, низкую окупаемость инвестиций, а также общий недостаточный технологический уровень предприятий.

При этом растет удельный вес импортных технологий в портфеле российских организаций - за десятилетие этот показатель вырос с 21% до 32%, хотя по большинству направлений в 2020 году доминируют ППТ отечественного производства. По данным ВШЭ, широко применяются разработанные в России технологии связи, управления и геоматики (64,3%), проектирования и инжиниринга (58,4%), а также производственные информационные системы (57,9%).

Напротив, в дефиците отечественные технологии для энергоэффективности, к которым относятся специализированные решения в области робототехники: свыше двух третей (68,1%) используемых ППТ этой группы приобретаются за рубежом.

"В течение ближайших трех лет ожидается увеличение числа организаций, использующих ППТ, на 17%. По отдельным видам технологий намечается кратный рост, например, в части применения аддитивных технологий (в 3-4 раза), микроэлектромеханических систем (в 5 раз), технологий безопасного взаимодействия "человек - машина" (включая коллаборативных роботов) и альтернативной энергетики (в 3 раза)", - прогнозируют в ВШЭ.