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"Газпром" заявил, что заявки на поставки газа в Европу выполняются полностью

Снижение поставок по газопроводу Ямал - Европа временное, оно вызвано заявками клиентов, отметили в компании

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Газпром" в полном объеме выполняет заявки по поставкам газа в Европу. Снижение поставок по газопроводу Ямал - Европа временное, оно вызвано заявками клиентов, сообщили журналистам в "Газпроме".

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"Это временная ситуация, связанная с заявками одного из клиентов. Заявки выполняются в полном объеме", - сказали в компании.

Сегодня утром более чем в два раза упала прокачка газа по газопроводу Ямал - Европа. По данным европейского газотранспортного оператора Gascade, прокачка газа по Ямал - Европе снизилась почти на 60% по сравнению с зафиксированными накануне значениями - до 1,45 млн кубометров в час с чуть более 3,4 млн кубометров в час.

После этого цена газа на открытии торгов в Европе впервые в истории превысила $1000 за 1 тыс. кубометров. В моменте стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах ускоряла рост до $1031,3 за 1 тыс. кубометров, общий рост цены газа с начала дня превышал 11%.

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