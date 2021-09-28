"Газпром" заявил, что заявки на поставки газа в Европу выполняются полностью

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Газпром" в полном объеме выполняет заявки по поставкам газа в Европу. Снижение поставок по газопроводу Ямал - Европа временное, оно вызвано заявками клиентов, сообщили журналистам в "Газпроме".

Как формировалась и менялась цена на газ в Европе

"Это временная ситуация, связанная с заявками одного из клиентов. Заявки выполняются в полном объеме", - сказали в компании.

Сегодня утром более чем в два раза упала прокачка газа по газопроводу Ямал - Европа. По данным европейского газотранспортного оператора Gascade, прокачка газа по Ямал - Европе снизилась почти на 60% по сравнению с зафиксированными накануне значениями - до 1,45 млн кубометров в час с чуть более 3,4 млн кубометров в час.

После этого цена газа на открытии торгов в Европе впервые в истории превысила $1000 за 1 тыс. кубометров. В моменте стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах ускоряла рост до $1031,3 за 1 тыс. кубометров, общий рост цены газа с начала дня превышал 11%.