Средняя сумма микрозайма в России выросла в августе на 5,5%

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Средняя сумма выданных российскими микрофинансовыми организациями (МФО) займов "до зарплаты" (до 30 тыс. рублей) в августе составила 8,75 тыс. руб., что на 1,6% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,5% больше, чем в августе 2020 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"После сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с "карантинными" мероприятиями, в 2021 году сегмент микрозаймов полностью восстановился. При этом средний чек займа "до зарплаты" в текущем году стабилизировался на уровне 8,4-8,7 тысяч рублей", - приводит пресс-служба комментарий директора по маркетингу бюро Алексея Волкова.

Наибольший средний размер "займа до зарплаты" в августе среди 30 регионов - лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования бюро зафиксировало в Белгородской области (11,05 тыс. руб.), Москве (10,66 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,08 тыс. руб.), а также в Ростовской области (9,94 тыс. руб.).

При этом наибольший рост среднего чека микрозайма в августе по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Белгородская область (+14,8%), Пермский край (+4,5%), Кемеровская область (+4,4%), Республика Башкортостан (+4,0%).