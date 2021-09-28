Более 19,5 тыс. рабочих мест создадут в Москве за пределами ТТК по девелоперским проектам

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы присвоили ряду девелоперских проектов статус инвестпроекта по созданию мест приложения труда. В ходе их реализации за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) появится более 19,5 тыс. новых рабочих мест, сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы присвоило статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда ряду девелоперских проектов, реализуемым за пределами Третьего транспортного кольца. Распоряжения по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В рамках указанных проектов инвесторы приняли на себя обязательства создать свыше 19,5 тыс. рабочих мест, построив промышленные объекты, деловые центры и общеобразовательную школу общей площадью свыше 340 тыс. кв. м. Инвестиции в реализацию проектов составят свыше 25 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Так, 9,45 тыс. рабочих мест создадут компании, входящие в ГК "ПИК", построив несколько торговых и деловых центров общей площадью 186 тыс. кв. м в районах Кузьминки, Филевский Парк, Южное Бутово, Очаково-Матвеевское и Перово. Более 7,2 тыс. мест создадут компании, входящие в ГК "Капитал груп", построив два промышленных парка в деревне Крекшино и Зеленограде, промкомплекс вблизи деревни Давыдково и многофункциональный общественно-деловой центр в Кунцево. Общая площадь объектов составит 296 тыс. кв. м.

Кроме того, 1,7 тыс. рабочих мест создадут компании, входящие в ГК "Пионер", построив ряд объектов общей площадью 171,5 тыс. кв. м. Среди них бизнес-парк "Останкино" недалеко от метро "Бутырская", транспортно-пересадочный узел "Ботанический сад", школа и детский сад в Москворечье-Сабурово. Еще 1,1 тыс. мест создаст компания "Специализированный застройщик "Метромаш", построив на Тагильской улице многофункциональный офисно-торговый центр площадью 38 тыс. кв. м, а также 119 мест даст школа на 12,5 тыс. кв. м от компании "Стройэкспорт" ("РГ-Девелопмент") в Щукино.

О программе

Отмечается, что программа стимулирования создания мест приложения труда за пределами ТТК была утверждена правительством Москвы в 2019 году. Сначала она была нацелена на создание объектов промышленного и офисного назначения. В ноябре 2020 года программа была расширена, и сейчас инвесторы могут получить льготы под строительство объектов социальной инфраструктуры, торговли, общепита, торгово-развлекательных центров и других.

"Реализация программы позволит обеспечить комплексную сбалансированную застройку новых районов за пределами ТТК, а также снизить дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки и сократить маятниковую миграцию внутри города. На данный момент в программе участвуют крупные застройщики, которые планируют инвестировать в девелоперские проекты более 50 млрд рублей и создать порядка 20 тыс. рабочих мест. Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут через инвестиционный портал Москвы", - уточнили в пресс-службе.