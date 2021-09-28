"Росгеология" поставила на госбаланс месторождение золота в КБР с запасами 90 тонн

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Росгеология" поставил на государственный баланс запасы рудного золота на месторождении имени Б.К. Михайлова в Кабардино-Балкарии в объеме 87,72 тонн. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Решением Государственной комиссии по запасам утверждены и поставлены на государственный баланс запасы рудного золота категорий С1+С2 в объеме 87,719 тыс. кг месторождения "Имени Б.К. Михайлова" (бывшее Гитче-Тырныауз), относящегося к федеральному фонду недр", - отмечается в сообщении.