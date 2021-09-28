Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, возглавил рейтинг самый богатых людей планеты. Это следует из опубликованных во вторник данных рейтинга журнала Forbes, который обновляется в режиме реального времени.

По оценкам издания на 13:00 мск, состояние Маска составляет более $203,4 млрд. Вторую строчку рейтинга занимает глава крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос с более чем $197 млрд. На третьем месте находится генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, заработавший $174,9 млрд. В первой пятерке также располагаются один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс с $131 млрд и глава компании Facebook Марк Цукерберг, состояние которого, по подсчетам Forbes, превысило $126 млрд.

Как в понедельник отметил журнал, Маск стал третьим человеком в мире, чье состояние достигло $200 млрд.

В десятке самых обеспеченных людей мира также находятся основатели корпорации Google Ларри Пейдж ($120,7 млрд - 6-е место) и Сергей Брин ($116,3 млрд - 8-е место), седьмую позицию занимает один из основателей и руководителей корпорации Oracle по выпуску программного обеспечения Ларри Эллисон ($119,6 млрд). Среди них также оказались глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($101,5 млрд) и владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани с состоянием в $98,6 млрд.

Агентство Bloomberg в свою очередь оценивает суммарную стоимость активов Маска более чем в $213 млрд. В списке самых богатых людей мира, который составляет агентство, Маск также занимает первую строчку и опережает Безоса.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.