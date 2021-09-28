Прямой авиарейс свяжет Москву и якутский поселок Тикси в 2022 году

ЯКУТСК, 28 сентября. /ТАСС/. Прямой авиарейс планируется запустить в 2022 году из арктического поселка Тикси в Якутии до Москвы. Об этом во вторник сказал заместитель главы Булунского района Владимир Милославский на парламентской сессии в рамках Северного форума, который проходит в Якутске.

"Несмотря на ряд географических и климатических ограничений, мы становимся все более привлекательным районом для инвестиций <...>. Проводится на данный момент ремонт [взлетной] полосы, и Тикси будет связан напрямую с Москвой, будут осуществляться прямые рейсы", - сказал Милославский.

Он уточнил ТАСС, что запуск рейса Москва-Тикси запланирован в первой половине 2022 года. Прямой рейс позволит снизить стоимость нагрузки на туристов, увеличить туристический поток. Это скажется и на социальной мобильности населения, позволит снизить стоимость билетов при перелетах.

Поселок Тикси расположен на берегу моря Лаптевых, это самый северный порт России. Здесь живут около пяти тысяч человек.

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.