Медведев призвал заблаговременно готовиться к декарбонизации и углеродному налогу

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. России нужно заблаговременно готовиться к экономическим нововведениям, которые принимаются на фоне изменения климата, в том числе к декарбонизации и углеродному налогу. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во вторник на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Он напомнил о том, что сейчас многие государства ведут работу по декарбонизации отраслей экономики, переходу на альтернативные источники энергии, запускают систему торговли квотами на выбросы парниковых газов. Кроме того, с 2026 года Европейский союз планирует введение углеродного налога, что для России может привести к значительным дополнительным платежам в бюджет ЕС, "имея в виду весьма большой объем товарообмена между РФ и странами Евросоюза".

"Все это сложные процессы, и нам нужно заблаговременно готовиться ко всем подобным экономическим нововведениям, которые связаны с изменениями климата", - считает Медведев.

Как считает замглавы российского Совбеза, необходимо также создавать высокоточную систему учета выбросов и поглощения парниковых газов. В частности, нужно актуализировать отечественные подходы к оценке углеродоемкости продукции, чтобы они получили признание на международном уровне.

По словам Медведева, для России важно, чтобы ее критерии в этой сфере принимались во внимание, а не игнорировались. "Прошу обратить на это первоочередное внимание коллег из правительства, прежде всего, ну и, конечно, экспертов, науку, всех, кто с этим соприкасается", - подытожил он.