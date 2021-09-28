Еврокомиссия изучит последствия подписанного Венгрией и "Газпромом" контракта по газу

БРЮССЕЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) изучает возможные последствия нового долгосрочного контракта Венгрии и российской компании "Газпром" на поставку газа в страну, который был подписан 27 сентября. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Тим Макфи.

"Я уже попросил коллег проверить последствия контракта", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

При этом представитель ЕК подчеркнул, что первым делом власти Венгрии должны оценить этот контракт и представить Брюсселю свою оценку. "Я хочу отметить, что контракт подписан не властями Венгрии, а энергетической компанией MVM. Первый шаг - это оценка контракта властями Венгрии", - добавил он.

По его словам, Еврокомиссия может в будущем запросить получение копии контракта, если у нее появится обеспокоенность тем, что соглашение ставит под угрозу безопасность снабжения газом государства - члена ЕС, региона или всего сообщества. "На данном этапе преждевременно говорить, пойдем ли мы по этому пути", - сказал он.

В понедельник Венгрия подписала с "Газпромом" новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. Документ был завизирован руководителями "Газпрома" и энергетической компании MVM в венгерском МИД. В преддверии заключения договора Киев заявил о разочаровании данным фактом и пообещал обратиться в Еврокомиссию для предоставления оценки соответствия этого соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

В качестве последствия решения о газовом контракте дипведомство Украины предупредило о переносе заседания совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.