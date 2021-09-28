Латвийский оператор ГТС опасается, что Инчукалнское газохранилище опустеет в январе

РИГА, 28 сентября. /ТАСС/. Латвийский оператор газотранспортной системы (ГТС) AS Conexus Baltic Grid обеспокоен действиями торговцев, хранящих свои запасы газа в Инчукалнском подземном хранилище - существует вероятность, что резервы иссякнут уже до января 2022 года. Об этом во вторник на заседании комиссии Сейма (парламента) по народному хозяйству, среде, аграрной и региональной политике заявил руководитель отдела корпоративной стратегии компании Янис Эйсакс.

По его словам, которые передает местное агентство LETA, вызовом для газоснабжения станет разброс между ценами предстоящей зимы и весны. Сейчас стоимость газа составляет €30 за мегаватт-час. "Это означает, что каждый лишний мегаватт-час, закупленный торговцами и хранящийся в Инчукалнсе, потенциально грозит потерей €30 весной следующего года", - указал он. В связи с этим торговцы крайне осторожны в формировании запасов.

Эйсакс также подчеркнул, что Conexus Baltic Grid обеспокоена поведением торговцев, изымающих резервы газа из хранилища. "Допустим, что эта зима будет похожа на прошлую. Учитывая большой ценовой риск, может быть и ситуация, что Инчукалнс опустеет до января", - указал он.

В таком случае, как пояснил специалист, в Инчукалнском хранилище к январю останется лишь резервный запас газа, оговоренный правилами кабинета министров о порядке снабжения потребителей и продаже газа в период энергетического кризиса и государственной угрозы. По его словам, это около трех тераватт-часов.

Conexus Baltic Grid была учреждена в рамках реорганизации Latvijas Gaze в декабре 2016 года. Этой компании были переданы функции распределения и хранения газа. В настоящее время крупнейшим акционером компании является латвийская государственная компания Augstsprieguma Tikls (оператор системы электропередачи) - 68,46%. Еще 29,06% владеет MM Infrastructure Investments Europe Limited, а 2,48% - другие акционеры.

В июле прошлого года "Газпром" сообщил, что закрыл сделку по продаже 34,1% Conexus Baltic Grid. Покупателем стала компания Augstsprieguma Tikls, которая в результате сделки увеличила долю в операторе ГТС до 68,46%. Законодательство Латвии запрещает газодобывающим компаниям иметь доли в активах по транспортировке газа.