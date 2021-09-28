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Путин сообщил, что повышение пенсий в предстоящие годы продолжится

Президент заявил, что средства на индексацию заложены в проект федерального бюджета
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 28 сентября. /ТАСС/. Повышение пенсий в предстоящие годы в России продолжится, средства на индексацию заложены в проект федерального бюджета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник.

"В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет", - сказал глава государства.

Президент отметил также необходимость при подготовке бюджета на будущую трехлетку по возможности запускать дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми. В том числе, по его словам, речь может идти о единовременных выплатах семьям, в которых растут школьники, "а также всем российским пенсионерам, военнослужащим, курсантам, сотрудникам правоохранительных органов".

"Подчеркну, что такая адресная поддержка именно дополняет, является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан", - заверил Путин.

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