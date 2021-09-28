Путин призвал вытащить людей из трущоб

НОВО-ОГАРЕВО, 28 сентября. /ТАСС/. Новая программа расселения аварийного жилья должна быть запущена в РФ уже со следующего года, чтобы "вытащить людей из трущоб". Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года", - подчеркнул он.

По словам Путина, граждане, живущие в таких домах, должны начать получать качественное, современное жилье уже со следующего года. "Прошу учесть это в проекте бюджета", - распорядился президент.

Как считает глава государства, создание современной, комфортной среды для жизни граждан - это важная задача. "И здесь в части развития городов и поселков мы также ставим перед собой большие цели. Прежде всего, имею в виду ускорение действующей программы расселения аварийного жилья", - указал он.