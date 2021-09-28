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Путин призвал вытащить людей из трущоб

Президент отметил, что необходимо запустить новую программу расселения аварийного жилья уже со следующего года
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 28 сентября. /ТАСС/. Новая программа расселения аварийного жилья должна быть запущена в РФ уже со следующего года, чтобы "вытащить людей из трущоб". Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

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"Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года", - подчеркнул он.

По словам Путина, граждане, живущие в таких домах, должны начать получать качественное, современное жилье уже со следующего года. "Прошу учесть это в проекте бюджета", - распорядился президент.

Как считает глава государства, создание современной, комфортной среды для жизни граждан - это важная задача. "И здесь в части развития городов и поселков мы также ставим перед собой большие цели. Прежде всего, имею в виду ускорение действующей программы расселения аварийного жилья", - указал он.

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