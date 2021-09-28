ЦБ считает нужным распространить на хакеров статью УК о вымогательстве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Наказание, предусмотренное статьей 163 УК РФ ("Вымогательство"), желательно дополнить запретом на занятие определенными видами деятельности на финансовых рынках. Такое мнение высказал в интервью бизнес-порталу "Континент Сибирь" первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

"Позиция Банка России проста: статья должна быть доведена как минимум до средней тяжести. Как минимум. И еще очень желательно добавить к наказанию запрет на занятие определенными видами деятельности - в первую очередь, на финансовых рынках. Причем не только для тех, кто непосредственно выложил, например, клиентские данные в открытый доступ", - сказал Сычев о предусмотренном статьей 163 Уголовного кодекса РФ наказании.

Директор департамента Банка России отметил, что данную статью УК РФ можно инкриминировать тем, кто либо устраивает атаки на банки, либо так или иначе способствует им. По его мнению, важно, чтобы при выявлении каждого такого случая пострадавшая сторона - то есть банк - доводила дело до суда. "К сожалению, так поступают не все. Да и если доводят, толку от этого немного, статья считается легкой, и приговоры по ней чаще всего условные. Это даже отдаленно не сопоставляется с последствиями утечки огромной базы данных - все равно что за ядерный взрыв в центре города наказывать штрафом", - отметил Сычев.